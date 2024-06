Italia, l'ora di Fagioli: dalla squalifica alla chance contro la Croazia. Obiettivo: far meglio di Jorginho

Getty Images

Prima laper calcioscommesse e lo stop di 7 mesi, poi il rientro in campo con lae la convocazione del ctper Euro 2024. Adesso, contro la, potrebbe scattare l’ora dial posto di. Durante la gara contro la, infatti, l’Italia ha mostrato grandi limiti tecnici, che hanno complicato i piani di qualificazione per gli Azzurri. Tutto si deciderà, quindi, nell’ultima giornata contro i croati di Zlatko Dalić. A Spalletti e i suoi ragazzi basterà solamente un punto per approdare agli ottavi come secondi nel girone, ma questo punto bisognerà sudarselo e allora il ct sta pensando di. Una scelta forte, coraggiosa, ma che potrebbe rivelarsi azzeccata.

– Era la fine di ottobre quando il centrocampista di proprietà della Juventus,veniva prima indagato dalla Procura di Torino per scommesse su piattaforme online illegali e poi. Durante questo periodo di assenza dai campi da gioco, il 23enne ha seguito un percorso di terapia e nel mentre ha comunque potuto allenarsi con il resto della squadra, per non perdere la condizione fisica. Scontata la squalifica, poi, Fagioli ha rivisto il campo in qualche spezzone di gara con i bianconeri, prima di ottenere unainaspettata per. Sì, perché probabilmente in pochi si aspettavano la

– Non solo la convocazione per l’Europeo, adesso per Fagioli si apre anche un’altra grande possibilità: quella dell’a Euro 2024. Sì, perché dopo la sconfitta per 1-0 subita dall’Italia contro la, Spalletti ha deciso di optare per diversi cambiamenti. Tra questi potrebbe, quindi, esserci spazio per il centrocampista della Juventus. Al ct azzurro non è, infatti, piaciuta la gara dicontro le Furie Rosse, tanto che durante la partita, Spalletti è stato pizzicato gridare dalla panchina: “Jorginho si deve far dare la palla, altrimenti che gioca a fare". Risultato? All’intervallo fuori il mediano dell’Arsenal e dentro Cristante. Contro lapotrebbe, quindi, essere la volta di, che non ha ancora collezionato un minuto in questo Europeo.