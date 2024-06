Croazia, è l'ultima chance: Brozovic verso l'esclusione. Petkovic: "La Spagna ha mostrato i punti deboli dell'Italia"

Dentro o fuori. La, ma con ancora una flebile speranza di non abbandonare gligià al primo turno e offrire il passo all’inevitabile cambio generazionale che attende la nazionale di Dalic.e per farlo - dopo i deludenti riscontri delle prime due partite contro Spagna e Albania, appena un punto raccolto -Che rischia di andare a toccare pure dei pezzi da novanta, grandi protagonisti delle ultime imprese di questa squadra (finalisti ai Mondiali del 2018, semifinalisti in quello del 2022).Compassato, fuori ritmo e in costante sofferenza rispetto alla freschezza palesata dagli avversari che si è trovato di fronte, in una linea completata da due portatori di palla come la versione inevitabilmente decadente dell’immenso Luka Modric (39 anni a settembre) e un Mateo Kovacic che al Manchester City non è certamente una prima scelta di Guardiola (16 apparizioni da titolare su 38 giornate). E’ proprio Brozovic il giocatore che, un elemento con caratteristiche diverse - come gli inserimenti senza palla - per aggiungere dinamismo ed imprevedibilità.Il classe 2002 del Salisburgo può essere quel giocatore in grado di sfruttare il movimento della punta centrale, che verosimilmente sarà ancora Petkovic (nonostante la prova positiva di Budimir nell’ultima gara), per trovare la posizione tra le linee che crei qualche problema di lettura alla fase difensiva dell’Italia. Con Pasalic più largo a destra e con Kramaric defilato a sinistra, inche, contro l’Albania, è apparso a corto di condizione dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio subito nel settembre 2023.- Se la Croazia ha destato parecchie perplessità sin qui in Germania,. Che per bocca dell’attaccante della Dinamo Zagabria- un passato anche in Italia con le maglie di Varese, Catania, Reggiana, Virtus Entella, Trapani, Verona e Bologna - ha espresso la sua fiducia in vista della sfida di lunedì a Lipsia: "Abbiamo esaminato gli elementi che ci possono tornare utili nel nostro gioco per rendere loro le cose difficili. Abbiamo ancora tempo per l'analisi, e io sono fiducioso che lo staff tecnico dedicherà molto più tempo a trovare i varchi per creare loro maggiori problemi.Siamo consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto nelle prime due partite e dobbiamo rimediare. Lunedì dovremo essere concentrati esclusivamente sulla vittoria".