Italia, Spalletti chiama Maldini e Fazzini: "Pronti ad accoglierli"

L'torna con il sorriso dai primi due impegni nella. Due vittorie su due per gli Azzurri, dopo il bel trionfo in Francia contro i Bleus di Didier Deschamps è arrivato il 2-0 contro Israele in campo neutro (Ungheria).Buone indicazioni dai giocatori convocati, ma il pensiero diva anche alle prossime convocazioni di ottobre e a possibili nuovi innesti per il gruppo squadra con due nomi che fanno capolino:del Monzadell'Empoli.Il primo, trequartista classe 2001, ha lasciato a titolo definitivo il Milan in estate per tornare in Brianza e nelle prime quattro partite stagionali con i biancorossi (tre in Serie A, una in Coppa Italia) ha messo a segno un gol (contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato). Il secondo, centrocampista classe 2003, ha realizzato una doppietta in Coppa Italia al Catanzaro ed è un titolare inamovibile per Roberto D'Aversa.

- Ad aprire a una chiamata è stato lo stesso commissario tecnico Spalletti, intervenuto al Gr-Rai in vista dei prossimi impegni della Nazionale: "Maldini e Fazzini sono due giovani molto interessanti. Abbiamo bisogno di calciatori qualitativi e continuativi, che sappiano rimanere sempre dentro la partita. Non abbiamo più giocatori delegati a un compito preciso, bisogna saper fare un po’ tutto. Siamo una squadra totale, che vuole far bene e si vuole aiutare. Quelli che si mettono in mostra siamo disponibili ad accoglierli a braccia aperte".- L'Italia ha dato nelle prime due partite della fase a gironi di Nations League una buona risposta dopo la brutta esperienza a Euro 2024, ma secondo Spalletti è presto per dire che i brutti pensieri sono finiti: "Mah, quando incontrerò la gente e la vedrò sorridere, diventerò anch’io più contento".