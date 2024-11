Redazione Cm

Italia, Spalletti ne conferma 10: Barella c'è! Kean per Retegui, tutte le scelte verso la Francia

42 minuti fa



Squadra che vince non si cambia. Seguendo questo sempreverde diktat, il ct Spalletti sta preparando la prossima gara dell’Italia che, nell’ultima uscita di Nations League, se la vedrà con la Francia che sta vivendo un momento di forma tutt’altro che splendente. Appuntamento a domenica 17 novembre a San Siro alle 20:45.



Alla vigilia, gli azzurri si sono allenati, davanti alle telecamere dei media, nel training centre dell’Inter che lo ha messo a disposizione della squadra di Spalletti. In conferenza stampa, il ct ha ringraziato i nerazzurri e presentato la sfida. In precedenza aveva parlato anche Gigio Donnarumma, sempre atteso quando torna a San Siro.



Le ultime di formazione parlano di un solo probabile avvicendamento. Il ruolo di attaccante centrale infatti dovrebbe essere ricoperto da Moise Kean, in gran spolvero con la Fiorentina, che dovrebbe prendere il posto di Mateo Retegui, come già fatto durante l’ultima gara contro il Belgio. Per il resto confermato l’11 che ha battuto Lukaku e compagni. Qualche dubbio persisteva soprattutto sulla mediana dove Barella aveva accusato qualche fastidio. Il giocatore dell’Inter però l’ha superato e sarà ancora lui a vestire i panni del 10 e fare da spalla all’ex attaccante della Juventus. Non si tocca invece la difesa dove, davanti a Donnarumma, la linea a tre con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni è stata promossa. In mezzo fiducia a Rovella con ai lati Tonali e Frattesi, come sulle fasce dove hanno ancora brillato Cambiaso e Dimarco.



La probabile formazione dell’Italia



ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Kean. All.: Spalletti.