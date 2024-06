Italia-Turchia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Italia-Turchia

Data: 4 giugno 2024

Orario: 21.00

Canale TV: Rai 1

Streaming: RaiPlay

Dopo la compagine turca, gli Azzurri affronteranno la Bosnia. Quindi sarà il turno dell'esordio agli Europei, sabato 15 giugno contro l'Albania.Sarà la Rai a trasmettere in diretta, in esclusiva, in chiaro e gratis la sfida tra l'Italia e la Turchia: la gara sarà visibile su Rai 1 per la serata di martedì 4 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 21.00. In streaming, invece, Italia-Turchia sarà visibile tramite l'app gratuita RaiPlay, scaricabile su una smart tv ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa del sito ufficiale.

Il telecronista di Italia-Turchia sarà Alberto Rimedio. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Antonio Di Gennaro.: ballottaggio Scamacca-Retegui in attacco, Buongiorno pronto a sostituire Acerbi in difesa, titolare anche Darmian con Di Lorenzo sulla fascia. Intoccabile Chiesa.Dalla parte opposta, nutrita la presenza di i giocatori che militano in Serie A che saranno titolari: da Celik a Yildiz, passando naturalmente per Calhanoglu.

: Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Ct. Spalletti: Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella