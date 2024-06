La Turchia di Montella perde pezzi: Soyuncu e Unal saltano Euro 2024

Getty

Brutte notizie per lae per: la squadra perde pezzi in vista delle amichevoli contro(4 giugno) e(10 giugno) e, soprattutto, diIl commissario tecnico non ha ancora scremato la lista dei pre-convocati, che dovrà arrivare ai 26 nomi che comporranno la lista definitiva per gli Europei in Germania, ma ci pensano gli infortuni a ridurre le risorse a disposizione.La Turchia infatti non potrà contare su due giocatori importanti: il difensoree l'attaccante. Entrambi sono stati esclusi dall'elenco per problemi fisici: il primo per un guaio muscolare, il secondo per una frattura a un dito del piede.

Lo ha reso noto la Federazione calcistica turca con delle note sul proprio sito ufficiale.- "Il nostro difensoreè stato escluso dalla rosa dei candidati della nostra Nazionale che disputerà il Campionato Europeo 2024 (EURO 2024) a causa dell'infortunio riportato al muscolo posteriore della coscia nella partita della Trendyol Super League tra Fenerbahçe e İstanbulspor".- "Al nostro attaccante, visitato ed esaminato dopo il colpo ricevuto ieri sera durante l'allenamento della nostra Nazionale, è stata riscontrata una frattura all'alluce sinistro. Poiché è stato stabilito che l'infortunio di Enes non sarebbe guarito completamente durante il torneo EURO 2024, il nostro calciatore è stato escluso dalla rosa allargata della nostra Nazionale per il Campionato Europeo 2024".

- Ecco la lista aggiornata dei pre-convocati della Turchia:: Bayndir, Alemdar, Gunok, Cakir.: Muldur, Celik, Bardakci, Kaplan, Demiral, Kabak, Akaydin, Ozkacar, Kadioglu.: Ozdemir, Uzun, Calhanoglu, Yuksek, Ayhan, Yokuslu, Kokcu, Ozcan.: Omur, Kahveci, Akgun, Yildiz, Akturkoglu, Aydin, Guler, Yilmaz, Yildrim, Tosun, Kilicsoy, Yazici.