già qualificata per Mondiale Under 20 e alle semifinali degli Europei di categoria in Irlanda del Nord chiude oggi il girone A con l'ultima sfida del girone contro i parietà dell'la certezza del primo posto. A partire dalle 20, quindi, all'Inver Park di Larne ci sarà tanto turnover perche darà riposo ai titolarissimi e metterà in vetrina altri talenti in vista della semifinale che potrebbe essere contro una fra Francia, Spagna e Turchia che domani scenderanno in campo per chiudere il Gruppo B.

Ucraina Under 19 (4-1-4-1): Krapyvtsov; Gusiev, Melnychenko, Yermachkov, Mykhavko; Vashchenko; Synchuk, Krvsun, Hadzhyev, Matkevych; Ponomarenko.Italia Under 19 (4-2-4): Magro; Magni, Chiarodia, Corradi, Pagnucco; Harder, Di Maggio; Romano, Anghelé, Ebone, Sia.CRONACA