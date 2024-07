Italia-Ucraina Under 19: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita : Italia-Ucraina

: Italia-Ucraina Orario : 20

: 20 Canale Tv : /

: / Streaming: Rai Play

L', una volta archiviata la qualificazione alle semifinali degli Europei e il pass per la partecipazione ai Mondiali Under 20 2025, si prepara ad affrontare la terza partita del girone contro l'. Occasione importante per il ct, che può dare spazio alle seconde linee in vista del penultimo atto del torneo.La partita dell'Italia Under 19 contro i pari età dell’Ucraina si può vedere in diretta gratis su Rai Play Sport 2. Per seguire la sfida basta accedere all'app di Raiplay e in particolare al canale Rai Play Sport 2.

: Magro; Magni, Mane, Chiarodia, Pagnucco; Harder, Romano, Di Maggio; Anghelé; Ebone, Sia. Ct. Corradi: Krapytsov; Gusev, Menychenko, Mykhavko, Oharkov; Vaschenko; Gadzhiev, Matkevych, Krevsun, Tutierov; Ponomarenko. Ct. Mykhailenko