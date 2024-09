Getty Images

Ottimo risultato dellanel pomeriggio a Koprivnica. Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio al 51' grazie al calcio di, subiscono la momentanea rimonta dei croati, firmata dal difensore della Dinamo Zagabria,, e dall'attaccante dell'Osijek,, in gol al 53' e al 58'.al minuto 60.

"L'obiettivo di questo torneo - dichiara, soddisfatto, il tecnico Alberto Bollini - era far crescere il gruppo dando il giusto minutaggio a tutti i ragazzi. Contro la Croazia è stata una partita vera, specialmente sotto l'aspetto temperamentale. Siamo stati messi in difficoltà sul piano del ritmo e del palleggio, ma siamo stati compatti in fase difensiva non concedendo grosse occasioni da gol nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti, invece, siamo entrati in campo con la voglia di dominare la partita e, nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione del nostro portiere, abbiamo reagito pareggiando. È stato un torneo molto formativo in vista delle qualificazioni all'Europeo (in programma in Grecia dal 13 al 19 novembre, ndr). La vittoria finale suggella le ottime prestazioni della squadra".

L'elenco dei convocatiPortieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);Difensori: Adam Bakoune (Milan), Niccolò Fortini (Fiorentina), Vittorio Magni (Milan), Federico Nardin (Roma), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma)*, Lorenzo Tosto (Empoli);Centrocampisti: Mattia Liberali (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan);Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Alphadjo Cisse (Hellas Verona)**, Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan).

*convocato il 1° settembre in sostituzione dell'indisponibile Francesco Camarda (Milan).**convocato il 2 settembre in sostituzione dell'indisponibile Gabriel Ramaj (Atalanta).Staff - Allenatore: Alberto Bollini; Assistente allenatore: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Francesco Maria Nifosì e Gianluca Ciolli; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Segretario: Aldo Blessich.Torneo amichevole internazionale Under-19Gruppo unico: Croazia, Germania, Inghilterra e ITALIA

1ª giornata (mercoledì 4 settembre)Inghilterra-ITALIA 2-22ª giornata (sabato 7 settembre)ITALIA-Germania 2-1Croazia-Inghilterra 1-13ª giornata (martedì 10 settembre)Croazia-ITALIA 1-1Germania-Inghilterra 3-2Classifica: ITALIA 5, Germania 3, Inghilterra e Croazia 2.