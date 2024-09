Italia Under 19 rimontata dall'Inghilterra: Martinelli para un rigore, in gol due attaccanti di Genoa e Milan

Getty Images

Parte con un pareggio l'avventura dellanella 1ª giornata del torneo amichevole internazionale, in programma da oggi al 10 settembre. Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio al 3' con l'attaccante dell'Excelsior Rotterdam,, prima che gli inglesi accorcino le distanze al 44' con. Nella ripresa,. Tuttavia, nel finale, la formazione di Will Antwi trova la rete del definitivo

"È stata una partita di alto livello - sottolinea il tecnico Alberto Bollini -, contro un'Inghilterra, che coniuga tutte le caratteristiche del calcio moderno: dribbling, tecnica e velocità. Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato, in considerazione del fatto che avevamo diversi calciatori rispetto al precedente raduno e che molti avevano sulle gambe un allenamento e mezzo. Nel primo tempo, oltre ai due gol, abbiamo anche colpito una traversa (al 30' con Sia, ndr), ma la rete incassata a fine primo tempo ha fatto prendere convinzione ai nostri avversari, che hanno fatto meglio di noi nella ripresa. Ben vengano queste partite, perché sono prove molto formative per i ragazzi".

L'Italia tornerà in campo sabato 7 settembre (ore 15) al Podravina Stadium di Ludbreg contro i pari categoria della Germania: "Il nostro obiettivo - prosegue - è quello di far crescere i ragazzi attraverso esperienze formative, come queste. Nella prossima partita, daremo minuti a coloro che oggi ne hanno avuti di meno".L'elenco dei convocatiPortieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);Difensori: Adam Bakoune (Milan), Niccolò Fortini (Fiorentina), Vittorio Magni (Milan), Federico Nardin (Roma), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma)*, Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Mattia Liberali (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan);Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Alphadjo Cisse (Hellas Verona)**, Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan).*convocato il 1° settembre in sostituzione dell'indisponibile Francesco Camarda (Milan).**convocato il 2 settembre in sostituzione dell'indisponibile Gabriel Ramaj (Atalanta).Staff - Allenatore: Alberto Bollini; Assistente allenatore: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Francesco Maria Nifosì e Gianluca Ciolli; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Segretario: Aldo Blessich.

Torneo amichevole internazionale Under-19Gruppo unico: Croazia, Germania, Inghilterra e ITALIA1ª giornata (mercoledì 4 settembre)Inghilterra-ITALIA 2-2Classifica: Inghilterra e ITALIA 1, Croazia e Germania 0.2ª giornata (sabato 7 settembre)Ore 15: ITALIA-Germania, Podravina Stadium di LudbregOre 16.45: Croazia-Inghilterra, Koprivnica Stadium di Koprivnica3ª giornata (martedì 10 settembre)Ore 11: Croazia-ITALIA, Nedelišće Stadium di ČakovecOre 16.30: Germania-Inghilterra, Koprivnica Stadium di Koprivnica