Su il sipario, si comincia. Domani inizia ufficialmente l'Europeo 2020, domani dopo cinque lunghi anni, dopo la vergognosa notte di Milano contro la Svezia e un Mondiale guardato in tv torniamo a giocare la fase finale di un torneo.Perché giochiamo le partite del girone in casa, anche se in forma ridotta, davanti al nostro pubblico, perché in panchina abbiamo Mancini, che ci ha fatto tornare grandi e riacceso l'entusiasmo , perché la squadra è forte e ha tante soluzioni.Certo non abbiamo gente del calibro dima in tornei come questi i campioni non sono garanzia di successo.Di chi vibra quando indossa la maglia azzurra, di chi ha vissuto la notte del Meazza e l'onta di non andare in Russia. Un fallimento, dal quale siamo ripartiti. La fenice è rinata dalle ceneri con. Non solo con il cuore e l'organizzazione dell'ItalConte versione francese. ​Nessun volo pindarico, ma non sottovalutate questa Italia. Non sottovalutateli, sono italiani.