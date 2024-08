Getty Images

Italvolley maschile in semifinale contro la Francia: dove e quando vederla in tv e streaming

Redazione CM

un' ora fa



Grazie a una rimonta da infarto ai danni del Giappone battuto per 3 set a 2, la nazionale maschile italiana di pallavolo si è qualificata alle semifinali delle Olimpiadi di Parigi 2024.



ITALVOLLEY, ORARIO E DOVE VEDERLA - L'appuntamento è fissato alle ore 20 di mercoledì 7 agosto contro i padroni di casa della Francia, che ai quarti hanno battuto la Germania al tie-break per 15-13. Chi passa il turno va in finale contro la vicente della sfida tra Polonia e Stati Uniti. Sarà possibile seguirla in diretta in chiaro su Rai 2, o in alternativa anche su Eurosport, visibile su Sky e tramite l'app di DAZN scaricabile sulle Smart TV, dove viene trasmessa tutta l'Olimpiade che si sta svolgendo in Francia. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play, oltre che su DAZN, Sky GO, Discovery+ e NOW.