CUANDO DEJARÁ DE SER TAN MITÓMANA Y DE INTENTAR DEMOSTRARLE AL MUNDO QUE MI HERMANO TIENE RELACIÓN CON MI FLIA??? con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no 1 vez cada 1000 años. https://t.co/grgkqHk3xB — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 febbraio 2019

Ah no, pará! Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu.. idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera se nos ríe el cucu! Por dios! — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 febbraio 2019

En serio lo digo, yo con tanta plata y en su condición iría a un especialista a preguntar por qué miente todo el tiempo? Y a que la traten bien, porque NO es normal esto chicxs. Está bien que yo me desahogué,pero esta necesidad de MENTIR CON MI FLIA?En que nube de pedos vive? — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 febbraio 2019

Si ya todos en mi flia saben que no hablan nunca con mi hermano,ni lo ven, ni saben como está! Desde que está con vos y desde que entré a GH MENOS porque todos me apoyaron menos vos, y claro, mi hno para no aguantarte...no te da vergüenza quedar como una bobeta? — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 febbraio 2019

Les pido perdón a todos los que me dijeron allá por el 2013 que mi amistad con mi gran cuñi no iba a durar mucho, solo era cuestión de que la conociera bien. Pensé: que loca está la gente. Y QUE EQUIVOCADA ESTABA, pero bueno, en ese momento preferí no juzgarla y conocerla — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 febbraio 2019

Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado. — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 5 febbraio 2019

Ivana Icardi torna all’attacco di Wanda Nara, moglie agente di suo fratello Mauro, che sui social aveva pubblicato una foto del capitano dell’Inter, con accanto sua madre. Secondo Ivana, un bieco tentativo per mostrare una realtà alterata e dare una falsa idea di famiglia unita. Questo il post di Ivana Icardi su Twitter.Il fatto che lo abbiano invitato al compleanno di sua nipote (dopo due anni senza vedere mio fratello) e che lui l’abbia conosciuta dopo due anni dirà pure qualcosa no? Patetica e mitomane. Quando la pianterà cercare di dimostrare al mondo che mio fratello ha un rapporto con la mia famiglia?Questa donna non ha neanche una c… di idea di cosa significhi essere una bella persona o un’idea di famiglia. Sa solo postare foto per farsi passare come una che tiene alla famiglia. Ci ride pure il cu… Devo scusarmi con quelli che mi avevano detto che non avrei più avuto rapporti con mio fratello, credevo fossero pazzi. Ma ho preferito non giudicarla e conoscerla.Neanche al mio peggior nemico augurerei di portare in famiglia una così: il conflitto è assicurato”.