Mvp, sei assist, un gol e sogno sfumato solo in finale. Una Copa America da protagonista ha rilanciato sul palcoscenico internazionale il talento dIl colombiano è svincolato ed è stato offerto anche in Italia. Al momento Lazio e Napoli sembrano le più interessate: gli esperti divedono i biancocelesti leggermente avanti a 3 per ingaggiare il giocatore, anche per le dichiarazioni del ds Fabiani, che a proposito del possibile arrivo di James si è lasciato sfuggire un “vedremo”. Al Napoli, invece, sarebbe il sostituto di Lindstrom, ma preoccupano non poco le condizioni fisiche: l’approdo alla corte di Antonio Conte paga 4 volte la posta.