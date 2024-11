Getty Images

Jardim nuovo allenatore dell'Al-Ain al posto di Crespo: fatale il 5-1 contro Pioli

37 minuti fa



Leonardo Jardim è il nuovo allenatore dell'Al-Ain. La notizia è stata ufficializzata dallo stesso club degli Emirati Arabi Uniti.



Il tecnico portoghese ex Olympiacos, Sporting Lisbona e Monaco prende il posto dell'argentino Hernan Crespo, ex attaccante argentino di Inter, Milan, Lazio, Parma e Genoa.



Al quale è risultata fatale la sconfitta per 5-1 nella Champions asiatica sul campo dell'A-Nassr allenato da Stefano Pioli con i gol di Talisca (doppietta), Cristiano Ronaldo e Wesley oltre alle autoreti del portiere Bento da una parte e di Cardoso dall'altra.