Jimenez si è preso il Milan ma il Real Madrid può riprenderlo: la situazione, i piani del club e l'intreccio con Theo

Una delle poche luci nel momento no delè senza dubbioChiamato a sostituire unannebbiato, l’exsi è preso la fascia dei rossoneri e non ha fatto rimpiangere il francese, anzi. Veloce, tecnico, pronto, Jimenez si candida a unin tutto quello che resta della complicata stagione milanista. Anche a, come con il, Alejandro è statone ha parlato come di une ora per il giocatore è tempo di fare chiarezza sul suodiventando quindi a tutti gli effetti del Milan, fino al. I Blancos però si sono tenuti il diritto diLe prestazioni però ora parlano chiaro e spingono Moncada, Ibrahimovic e la dirigenza rossonera a provare amagari acome riporta la Gazzetta dello Sport e come fatto in passato con. Anche il trequartista aveva fatto questo stesso percorso ed era rimasto per tre stagioni in rossonero, prima di tornare definitivamente in Spagna.

Sarà insomma il Real Madrid aanche del terzino. Gli spagnoli sono attesi a quella che si preannuncia unain estate a partire dallafino a una rosa che necessiterà di unanche in un ruolo, quello dei, parecchio. In questo senso forze fresche come quelle dipotrebbero tornare utili anche se èprovare a individuare i piani di. Intanto il classe 2005 lavora e si gode il momento: dopo una prima parte di stagione passata con il, ora Fonseca pare essersi accorto di lui e non gli sta lesinando fiducia e minuti.

– Il futuro di Jimenez si lega a doppia mandata con quello del giocatore che lui stesso è stato chiamato a sostituire, quelche sta vivendo forse ilIlcon il Milanè ancora innonostante la volontà del giocatore di restare al Milan, confermata dall’agentedi recente passato per casa Milan. Anche unnon è da escludere: in questo modo il club acquisirebbe forza contrattuale e potrebbe non dover vendere il giocatorenel caso in cui si decida appunto di poter fare a meno dell’ex. Le due situazioni insomma sono in divenire e legate l’un l’altra in quella fascia mancina che, da anni, è il segreto dei successi milanisti. Per Jimenez la palla è nel campo del Real, per Hernandez in quella del Milan e ogni scenario per ora è aperto.