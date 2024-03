Zaniolo: 'Mi manca l'Italia, voglio tornare in Serie A'

Dall’Italia al mercato. Finita la tournée americana con l’Italia di Spalletti - nella quale ha giocato l’ultimo quarto d’ora contro l’Ecuador e quasi tutta la partita col Venezuela - Nicolò Zaniolo lancia un appello: “Rivoglio la Serie A”. Lo annuncia senza giri di parole in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, durante la quale il classe ‘99 di proprietà del Galatasaray e in prestito all’Aston Villa fa il punto sul futuro: "L'Italia mi manca molto: la famiglia, gli amici, mio figlio... Adesso però tocca ai club definire il mio futuro, il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Intanto voglio esprimere la mia gratitudine per Monchi che ha scommesso ancora su di me dopo avermi portato alla Roma a 19 anni. Milan? Chi lo sa... Ho chiesto al mio agente di informarmi solo se c'è qualcosa di realmente concreto. Sicuramente, per ciò che ha rappresentato per me la Roma e per rispetto verso i tifosi della Lazio, un trasferimento in biancoceleste sarebbe improponibile".



LA NAZIONALE - "La tournée con la Nazionale negli Stati Uniti è andata benissimo, è stata un'occasione per conoscerci meglio e lavorare tutti insieme. Il gol? Vorrà dire che arriverà in una partita più importante. Spero all'Europeo, fin da piccolo sognavo di giocare una grande competizione con la Nazionale e ora farò l'impossibile per essere convocato. Il rapporto con Spalletti è ottimo, il suo sistema di gioco mi piace e sto imparando tantissimo".



MOURINHO E DE ROSSI - "All'Aston Villa meriterei più spazio, ma posso dire che Emery è uno degli allenatori più forti, lo metto sul piano di Guardiola, Klopp e Mourinho. Mi sta migliorando sotto ogni aspetto. Mi dispiace per l'esonero di Mou, non me l'aspettavo; ma non mi soprende l'impatto positivo di De Rossi: già quando giocava era un allenatore in campo, un capitano pazzesco.



L'ADDIO ALLA ROMA - "E' stata una grande storia d'amore ricambiato, ma come nella vita le come finiscono anche nel calcio. E quando è così è meglio separarsi, anche se conservo un grande ricordo. Non è successo nulla di particolare, si era rotto il feeling con la Roma e insieme abbiamo deciso che non aveva senso andare avanti".



LA PREMIER LEAGUE - "E' un campionato affascinante e stimolante, ci si allena sempre a mille e in campo c'è un'intensità altissima; la gente allo stadio si diverte ma fuori tratta i giocatori con discrezione. Sto giocando meno del previsto, ma credo che un periodo di adattamento in un nuovo Paese sia fisiologico: quando sono arrivato non parlavo neanche l'inglese, è stato difficile ambientarsi anche perché molti compagni sono sposati e ho passato molto tempo da solo".



GALATASARAY - "Ho dato tutto, ma anche in quel caso non sono andato via per un motivo scatenante. Era la mia prima esperienza all'estero, per un italiano la realtà turca è difficile da capire; per fortuna però ho trovato tanti connazionali. Adesso vediamo cosa succederà in estate".