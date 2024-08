Joronen o Stankovic, chi è il portiere titolare nel Venezia

Getty Images

Per il ritorno in Serie A il Venezia ha cambiato qualcosa tra i pali: confermato Joronen protagonista della promozione,. Per il portiere serbo è la prima esperienza in Serie A dopo le due stagioni in Olanda con le maglie del Volendam (prima in seconda divisione poi in Eredivisie) e quella scorsa tra i pali della Sampdoria in Serie B.- Nelle idee di Di Francesco, confermato titolare anche in Serie A; Stankovic arrivato dall'Inter sarà il suo vice e uno tra Bertinato e Grandi come terzo, dipenderà da chi andrà via e chi resterà alla fine del mercato.

- Nonostante il terzo posto in classifica con la promozione diretta sfiorata per 3 punti,, considerando solo la parte destra della classifica, solo Modena, Catanzaro, Sampdoria e Palermo hanno fatto peggio. Il punto forte della squadra di Vanoli era l'attacco con 69 reti fatte, grazie alle quali avevano il miglior reparto del campionato.- L'ultima volta del Venezia in Serie A è stata nel 2020-21, campionato chiuso all'ultimo posto a -4 dalla salvezza e con 69 reti subite. In panchina si sono alternati Zanetti e Soncin esonerati e richiamati due volte. Per Joronen è la seconda stagione in Serie A, dopo quella con il Brescia nel 2019-20 in cui ha preso 59 gol in 29 presenze in campionato.