Juan Jesus: "Il mio solo uno sfogo, che bellezza Napoli. Sono stato ferito..."

Getty Images

, che nella notte tra martedì e mercoledì ha subíto un tentativo di furto della sua auto. Vettura distrutta e denuncia anche tramite i social da parte dello stesso difensore brasiliano. Che si è sfogato, e non poco con più messaggi nelle sue stories su Instagram: "Sicurezza zero. Dopo quasi un mese da pedinato, oggi hanno provato a portare via la macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare".- Pesante anche un'altra situazione che lui stesso ha raccontato, ovvero che nell'automobile ha trovato nel giro di un mese benle parole di Juan Jesus. Dette in un momento di giustificato nervosismo e che però non hanno reso felicissimi gli altri cittadini onesti che hanno visto una generalizzazione inaspettata. Conoscendo anche il rapporto dell'ex Inter e Roma con Napoli.

- Juan Jesus ci ha tenuto a fare una precisazione, a far capire quanto sia legato al popolo napoletano. In questo modo, con una sorta di"Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città., che cresce qui i suoi figli e crede ancora in questo progetto, sostenuto dalla meravigliosa gente di Napoli che mi ha accolto".