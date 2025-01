Juric ancora a zero punti, ma si gode il baby talento Tyler Dibling

Getty Images

Dopo i ko con West Ham (0-1), Crystal Palace (2-1) e Brentford (0-5), ieri sera è arrivata laa Old Trafford. Dove, grazie a unsul finire del primo tempo, il suo Southampton stava vincendo fino a 8 minuti dal novantesimo. Quando si è scatenato l'attaccante ivorianoraccolti in 21 giornate di campionato frutto di una vittoria, 3 pareggi e ben 17 sconfitte con 13 gol fatti e 47 subitiparte dalla fascia destra per rientrare sul sinistro, il suo piede forte. Nell'estate del 2022, dove però non è riuscito ad ambientarsi e così dopo soltanto un mese è subito tornato al Southampton. Dove in questa stagione ha debuttato in prima squadra, collezionando 29 presenze con 4 gol, 2 assist e 8 cartellini gialli per un totale di 1654 minuti giocati.Ha realizzatoSegni particolari: gioca con i