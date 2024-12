Roma, Juric rescinde e va in Premier League

, dove prende il posto dell'esonerato Russell Martin. Trovato uncon soli 5 punti raccolti nelle prime 16 giornate di campionato. La salvezza dista 9 punti, infatti in quartultima posizione c'è il Leicester a quota 14. Dopo le ultime due sconfitte in casa per 5-0 contro il Tottenham in campionato e per 2-1 contro il Liverpool del rientrante Federico Chiesa in coppa di lega inglese,, ottavo con 24 punti.

sempre in Italia. Da calciatore ha vestito le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa. Arrivato in giallorosso lo scorso 18 settembre, ha guidato i giallorossi per 12 partite con 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte per poi essere sollevato dall'incarico il 10 novembre