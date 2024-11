Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match europeo contro l'. Il tecnico è tornato sulla partita di: "Non mi piace parlare di episodi maDomani vogliamo vincere per il nostro morale". Di seguito la conferenza stampa integrale:“Sento la fiducia poi bisogna fare i risultati e siamo concentrati su quello. Il giorno di riposo era già programmato da prima perché era giusto fare un allenamento il giorno dopo la partita con quelli che non hanno giocato dopo tante partite. Così la squadra si è potuta ricaricare per questa gara. Con i Friedkin ci siamo sentiti, non dovete indagare troppo".

Sono d’accordo con te. Dobbiamo vincere e fare una grande partita per il morale. Conta solo il risultato. Mi dispiace parlare di episodi ma non è stato giusto perdere a Verona. Dobbiamo vincere per la classifica ma anche per il nostro morale""Penso che dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite a volte gli episodi determinano il giudizio. La partita è stata positiva ma i risultati sono primari e nessuno è felice. Penso che i ragazzi debbano attaccarsi a quello che stanno facendo cercando di vincere le partite e devono credere in quello che fanno".

"Penso che se vedi le ultime partite del Torino vedrai che ogni partita avevamo il 60% del possesso del pallone. Penso che questa squadra possa fare bene sia il possesso che rubare la palla. In alcune partite abbiamo fatto tutto, ora non ci sono i risultati ma questa squadra può fare sia l’aggressione alta che costruire da dietro"."A Firenze è stato un disastro, la squadra non è stata concentrata. A Verona non mi ricordo una parata di Svilar o tante occasioni subite. Col Torino la Roma ha subito 4 tiri in generale. Nelle ultime due non abbiamo concesso ripartenze togliendo l’ultima del Verona. A Firenze non eravamo concentrati. Domani dobbiamo vincere e siamo concentrati, abbiamo bisogno di vincere per il morale. A Verona i giocatori erano convinti di vincerla andando forte. Non è successo e i ragazzi hanno bisogno di una vittoria e faremo di tutto per ottenerla, poi penseremo a domenica".