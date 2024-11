Roma, i Friedkin confermano Juric a tempo: punti subito o sarà esonero

Ivanè confermato. Non ci sarà nessuno scossone nelle prossime ore e il tecnico ha ricevuto la piena fiducia da parte deiche hanno, però, ribadito tutto il loro malcontento per i risultati. Fiducia totale anche nei confronti della squadra, ma ora Dan e Ryan si aspettano un cambio di rotta. Sono sempre vicini al club e in stretto contatto con Trigoria. Adesso serve una sterzata per raddrizzare una stagione partita malissimo.. Dopo l’esonero di Danielesi è anche creato uno strappo tra la squadra e la tifoseria. Giovedì i giallorossi giocheranno in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise e domenica col Bologna. Ha fatto discutere la decisione didi concedere un giorno di riposo. Ripresa fissata a domani per la rifinitura.– Dan e Ryan hanno ribadito la fiducia a Ivan, ma un ritorno nella Capitale non è ancora in programma. Ieri sera quando l’aereo dei Friedkin si è alzato in volo da Parigi in molti hanno pensato ad un arrivo improvviso nella Capitale. Ma così non è stato e un possibile atterraggio a Ciampino è stato immediatamente smentito. Al momento l’aereo si trova adopo un tragitto strano. Prima il viaggio verso il Nord Africa, poi la virata verso l’isola. In Grecia hanno dei resort, precisamente a Santorini.- Ivan ha incassato la fiducia della società ma ora deve rispondere sul campo. La Roma ha bisogno di tornare a vincere. Dopo lo stop per le nazionali ci saranno due sfide difficilissime controe Atalanta. Senza punti si tornerà a parlare nuovamente di esonero, ma al momento nomi concreti non ce ne sono per il possibile post. Occhi su Potter, Lampard e. Nessun contatto ancora conche è però lusingato da un timido interesse.