Un anno è ormai passato da quando per le prime voltefaceva intendere con interviste ufficiali, cheL'idea era concreta ed era quella di riportare a Torinoconsiderato dall'allenatore livornese quell'elemento fondamentale sia per sistemare i ritmi e i tempi di uscita della palla dal centrocampo e verso l'attacco e sia per aggiungere leadership e carisma in uno spogliatoio giovane e acerbo, o meglio con leader spenti e stremati.nonostante fino all'ultimo ci abbia provato prima poi di accasarsi al Besiktas,Per far spazio al regista la Juventus dovrà prima completare un processo non semplice, ma fondamentale per il bilancio bianconero.e qualcuno deve giocoforza uscire e lasciare la Juventus per far spazio ai nuovi innesti sia a livello di cartellino e ammortamenti, sia soprattutto per il monte ingaggi. Due sono i tasselli chiave e si tratta di, mentre saranno valutate possibilità di cessione anche perUna volta completate le cessioni toccherà al ds Cherubini il compito di trovare sul mercato anche il rinforzo giusto da affiancare a Pogba e Locatelli. Il nome più caldo resta quello di, in uscita dal PSG e con cui il club bianconero sta trattando provando ad inserire Moise Kean come contropartita. L'argentino non è l'unico nome sul taccuino perché piacciono ancora giocatori comedel Leicester, scadenza 2023 che però il regista puro non lo fa più dai tempi del Monaco. Stesso discorso vale anche per Fabian Ruiz che regista puro ormai non lo è più e per cui ci sarebbe da intavoltare una trattativa complicata con il Napoli. Ingine c'è l'intramontabileche si è offerto, ma su cui ci sono dubbi per età e ingaggio.bloccato nella prigione dorata di Barcellona ed è alla ricerca di una via d'uscita palla al piede. Quella che serviva e serve ancora ad Allegri. Sul regista la Juve gioca ancora una battaglia complicata.