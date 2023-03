L'ultimo, ormai noto, episodio è quello dell'Olimpico di Roma, un rosso record dopo una manciata di secondi dall'ingresso in campo per un fallo di reazione su Gianluca Mancini che stinco di santo sicuramente non è. Ormai storia anche tutto il restoper affrontare il Friburgo da protagonista.i nelle condizioni ideali per scendere in campo dal primo minuto, alla pari di quel Matias Soulé che viene considerato forse ancora un po' troppo leggero per partire titolare in un match così importante.Ancora fuori il lungodegente Arek Milik, solo in panchina Angel Di Maria e Federico Chiesa che sono recuperati ma vanno tutelati, all'ultimo si è complicata pure la situazione di Fabio Miretti per un indurimento muscolare con cui convive fin dal post-Sampdoria. Così, per non lasciare Dusan Vlahovic da solo là davanti più di quanto non sia già solitamente, la Juve non può fare altro che puntare tutto quel che rimane su Kean.Anche perché gli anni sono 23 appena compiuti, anche perché la Juve su di lui ha comunque investito 35 milioni più 3 di bonus per riportarlo alla base subito dopo la controversa e tardiva fuga di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2021.