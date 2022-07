Giornata super movimentata in casa Juventus; dopo aver visto Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, i dirigenti bianconeri incontreranno anche l'entourage di Nicolò Zaniolo, composto da Claudio Vigorelli e Marco Busiello. Il giocatore della Roma è da tempo seguito dalla Juventus che adesso prova il forcing finale per il suo arrivo.



LA TRATTATIVA - Un operazione che ha avuto un'accelerata nei giorni scorsi e potrebbe portare a nuovi passi in avanti dopo questo incontro. Mentre l'intesa tra il giocatore e la Juventus non è un ostacolo, con Zaniolo che gradisce il passaggio in bianconero, più complicata sarà la trattativa con la Roma. Il club della capitale infatti continua a chiedere non meno di 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. A favorire l'operazione c'è però la volontà di tutte e tre le parti di trovare una soluzione nel giro di poco tempo. Zaniolo, che da ieri è tornato ad allenarsi a Trigoria, potrebbe presto percorrere la strada verso Torino.