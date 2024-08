Juve, anche il Genoa pensa a Milik. Ma due cose preoccupano i rossoblù

Getty Images

Ormai è chiaro:non rientra più nei piani della Juventus e Thiago Motta ha dato il suo assenso alla sua cessione.Le pretendenti al centravanti polacco del resto non mancano e se nelle ultime ore, dopo il grave infortunio occorso a Gianluca Scamacca, l'ex Napoli è stato da più parti accostato all'Atalanta anche un altro club di A sembra essersi messo sulle tracce del 30enne di Tychy.Come riportano diversi quotidiani in edicola oggi, su Milik avrebbe infatti, squadra alla ricerca di rinforzi offensivi vista l'imminente cessione di Albert Gudmundsson. Malgrado il polacco abbia caratteristiche nettamente differenti rispetto all'islandese, la dirigenza rossoblù è convinta che il suo eventuale ingaggio potrebbe in qualche modo placare l'ira di una tifoseria e le esigenze di un Alberto Gilardino non certo soddisfatti dalla sempre più probabile cessione del loro numero 11.

La strada che porta verso Milik presenta però almenoil primo è rappresentato dalladi un giocatore spesso caduto vittima degli infortuni nel corso della propria carriera;di euro netti a stagione che il Grifone non può e non vuole in alcun modo permettersi. Se sul primo punto c'è poco da fare, sul secondo la soluzione potrebbe arrivare dalla stessa Juventus, che potrebbe continuare a sobbarcarsi gran parte dello stipendio del giocatore.