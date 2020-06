La Gazzetta dello Sport di domenica 28 giugno titolava così la sua prima pagina:Occhiello e sommario riferivano del prossimo arrivo die poi diNon c’è dubbio che giornalisticamente si trattasse di un titolo azzeccato, se non fosse che l’Inter non è l’unica, tra le grandi, a voler cambiare il centrocampo. Come e forse ancora più dei nerazzurri,(via Pjanic, via Rabiot, via Ramsey) per costruirne uno quasi nuovo di zecca.centrale,mezzala sinistra emezzala destra.e, forse, Khedira resterebbero come rincalzi. Ma la Juve non sembra fermarsi qui. Se sarò confermato(e, purtroppo, dipenderà dai risultati) è assai probabile che venga tentato l’assalto a, l’uomo che l’attuale allenatore vorrebbe a tutti i costi. Il nostro direttore Stefano Agresti ha già provveduto a raffreddare gli entusiasmi a proposito dell’arrivo di Arthur sostenendo, probabilmente a ragione, che non vale i 70 milioni complessivi dell’operazione. Tuttavia la giovane età del centrocampista, il palmarès non certo anonimo e le caratteristiche assai vicine al gioco diconcorrono a concludere chepotrebbe anche diventare un top-player. Certo, nel Barcellona avrebbe dovuto far meglio, ma la concorrenza era tanta e l’integrazione non è stata semplice.La curiosità, però, non è solo e tanto per Arthur che dovrà necessariamente adattarsi all’Italia, ma anche e soprattutto percheha letteralmente strappato dalle mani di. Nato a Stoccolma, ma di chiare origini slave, Dejan è stato acquistato dall’, anche se sta ancora giocando nel Parma con risultati addirittura strabilianti. Ha corsa, forza, velocità in progressione, una formidabile capacità di concludere con entrambi i piedi. Per me assomiglia aCome il romanista, infatti, Kulusevki possiede uno strappo - ovvero un cambio di passo - in grado di soppiantare qualsiasi avversario.(di ieri i rinnovi di Buffon e Chiellini), sia perché immette energia in un centrocampo troppo compassato.A questo punto della stagione e in ragione della prossima,All’uruguaiano, per ora, fanno difetto la continuità (ma sta migliorando con una serie di prestazioni convincenti) e la capacità realizzativa. Adesso, però, deve saper dimostrare di poter fare un definitivo salto di qualità e di reggere il peso del ruolo di titolare., sostituendolo quando sarà stanco o squalificato.Anzi, devo ammettere che la cessione di Pjanic entro il 30 giugno, asseconda i piani di Sarri.E’ per tutti un partente e come tale verrà considerato anche dai compagni.Allo stesso tempo, però, Pjanic non potrà, né vorrà affrontare l’ultima parte della stagione in modo poco professionale. Prima di tutto perché è una persona seria che darà tutto fino alla fine. Poi, perché è un atleta orgoglioso che vorrebbe presentarsi alla sua nuova squadra avendo vinto (ancora) qualcosa di importante.