Con la trattativa per Locatelli , il mercato della Juve entra finalmente nel vivo. Dopo l’eventuale arrivo del centrocampista della nazionale, però, ci sarà daun reparto che, negli ultimi anni, ha accumulato giocatori il cui peso a bilancio è di gran lunga superiore a quello che avranno nelle rotazioni di Allegri. Uno su tutti èCambia l’allenatore, cambia il modo di giocare e cambieranno anche, in parte, gli interpreti nel centrocampo della. La rosa costruita per la scorsa stagione aveva un evidente deficit in cabina di regia, per questo i primi rinforzi, idealmente, arriveranno in quel ruolo.(reduce da una pessima stagione con Pirlo ma grande pupillo di Allegri),(che ha chiuso in crescendo ed ha caratteristiche che nessun altro centrocampista in rosa ha) e(reduce da un’ottima pima stagione in Serie A, soprattutto nella prima parte). Saranno questi cinque, nelle idee di Cherubini e Allegri, gli uomini fondamentali su cui si fonderà il nuovo centrocampo bianconero, ricco di alternative sia a livello numerico che per varietà di caratteristiche.Rimangono fuori, oltre ai giovani,. Entrambi non hanno convinto, ma, se il gallese ha mercato soprattutto in Inghilterra, l'uscita di Arthur può diventare un problema serio. Il brasiliano classe ’96(con il bosniaco valutato 60), una follia.a bilancio. Una cessione a titolo definitivo, in cambio di cash è quasi da escludere:. Quindi le opzioni sono due:. Nel primo caso, però, si dovrebbe cercare dicon una soluzione onerosa. Nel secondo, invece, scambiandolo con un altro giocatore,, se anche le sue prestazioni non dovessero dimostrarsi all’altezza.A maggio, l’entourage del ventiquattrenne aveva avuto un(Leonardo è un so grande estimatore, oltre che suo connazionale), ma poi non se n’è fatto nulla. Ad oggi, quindi, mancano le offerte sul tavolo di Cherubini.. Proprio come per il protagonista del romanzo di Elsa Morante, Arthur non sta certo vivendo un periodo felice nella sua ‘isola juventina’ e cambiare aria potrebbe essere proprio ciò che fa al caso suo. Al momento però è prigioniero della sua valutazione. Magari un giorno riuscirà a partire anche lui come Arturo. Probabilmente, in quel momento, nemmeno lui, lasciandosi Torino alle spalle, si volterà a guardarla allontanarsi.