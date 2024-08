Getty Images

Juve, Arthur vuole di nuovo la Fiorentina. Si tratta: la possibile formula

45 minuti fa

2

I dialoghi fra Fiorentina e Juventus potrebbero allargarsi ulteriormente dopo l'interesse manifestato dai bianconeri nei confronti di Nico Gonzalez. Nei giorni scorsi si è parlato di contropartite tecniche e di giocatori della Juventus che interessano ai viola. Fra questi, in pole, sembra esserci McKennie, ma dai colleghi di Violanews arrivano aggiornamenti anche su Arthur, che lo scorso anno è stato in prestito proprio a Firenze.



TORNARE - Secondo il portale, il brasiliano tornerebbe molto volentieri in riva all'Arno anche nella prossima stagione. I viola non possono permettersi di acquistare il suo cartellino. Tuttavia, i viola sarebbero disposti ad accettare una formula simile a quella che lo ha portato in Toscana lo scorso anno: un prestito con diritto con parte dell'ingaggio pagata dalla società bianconera. La trattativa, si legge, è in piedi.