Getty Images

Genoa, non solo Gudmundsson: braccio di ferro con la Fiorentina anche per un centrocampista

Marco Tripodi

31 minuti fa



Non c'è solo la lunga ed estenuante trattativa riguardo il possibile passaggio di Albert Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina a vedere contrapposti sul fronte mercato rossoblù e viola.



I due club sarebbero pronti a un braccio di ferro anche per un altro obiettivo comune. Secondo quanto riporta la stampa d'Oltremanica sia i liguri che i toscani starebbero provando a garantirsi le prestazioni di Steven Alzate, 25enne centrocampista colombiano appena svincolatosi dal Brighton.



Nella corsa al mediano sudamericano nato in Inghilterra il Genoa sarebbe avanti rispetto alla Fiorentina, poiché il ragazzo nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito allo Standard Liegi, club belga che vanta la medesima proprietà del Grifone.