Il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved parla a JTV prima della sfida con l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League: "Ci aspetta una bellissima serata, sarà uno spettacolo dello sport. Noi vogliamo vincere e sappiamo quanto sarà difficile, ma siamo pronti per fare una grande partita. Oggi i ragazzi giocheranno un grande match, non so se basterà per passare il turno, ma dovranno uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Non vedo necessità di segnare subito. Bisogna però partire subito decisi, facendogli capire che stasera per l'Atletico sarà dura. Allianz Stadium? E' uno stadio bellissimo, tutto pieno e le aspettative sono al massimo. Non c'è niente di meglio che giocare una partita così". A Sky Sport, poi, Nedved ha aggiunto: "La semifinale con il Real Madrid nel 2003? Peccato per il giallo, partita meravigliosa. Ronaldo e Spinazzola? Da una parta c'è uno che ha fatto oltre 100 gol in Champions, dall'altra uno che debutta. Cristiano preferisco averlo dalla mia parte, è fatto per queste partite. Momento di forma? Non ci deve essere troppa tensione, che poi finisce per farti sbagliare. Penso che i giocatori stiano bene, sono in un buon momento. Siamo pronti a giocarcela di fronte a questo bellissimo pubblico. La mentalità di Ronaldo? Vuole giocare sempre, vuole sempre segnare e vincere. Ha una bellissima mentalità, l'abbiamo preso anche per quello. Ma contro l'Udinese ha riposato comunque, perché oggi come oggi è impossibile giocare tutte le partite in tutte le competizioni. Gli allenamenti di Ronaldo? L'ho visto, è un tipo maniacale, forse anche peggio di me".