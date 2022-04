Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo individuato dalla dirigenza della Juve come uno dei possibili eredi di Dybala, ha detto: "L’interesse della Juve mi inorgoglisce? Assolutamente sì. Non posso negare di essere contento che si faccia il mio nome per un trasferimento alla Juve o ad altri grandi club. La mia ambizione è arrivare a giocare lì, a quel livello. E se ci riuscirò sarà merito del Sassuolo, società che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto".