L'edizione odierna de Il Giornale parla di "problema da risolvere" in questo prossimo mese per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Di cosa si tratta? Vi riproponiamo l'estratto dal quotidiano:



"Allegri ora ha un mese di tempo per provare a risolvere il rebus che lo ha accompagnato finora: come far giocare insieme Ronaldo, Mandzukic e Dybala. Potrebbe essere l’allegrata Champions. Intanto nella notte dello Stadium ha incassato prima l’appoggio incondizionato della curva, poi gli applausi di Andrea Agnelli e John Elkann negli spogliatoi a fine gara. Ma il presidente ieri di buon mattino era già alla scrivania. Perché la Juventus non ha ancora vinto nulla. È la cultura del lavoro che accomuna Agnelli e Allegri. La cena di settimana scorsa tra qualche mese potrebbe essere ribattezzata come quella del patto Champions. La stima tra i due è reciproca".