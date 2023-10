Tutti pazzi per Cambiaso. Nella Torino bianconera il classe 2000 è diventato l'uomo-copertina dopo il gol al 96' decisivo per la vittoria contro il Verona e per prendere - momentaneamente - il primo posto in classifica. Andrea è uno dei due volti nuovi - l'altro è Weah - della Juve di: quando in estate diversi club si sono fatti avanti per averlo in prestito la risposta era sempre la stessa: "Non si tocca". E così è stato.- L'esterno più di copertura in rosa è quello che ha segnato il gol per il primo posto. Fiducia massima da parte della società, che su imput di Allegri ha respinto tutte le richieste arrivate nei mesi scorsi:.E già a gennaio scorso i bianconeri avevano provato a riportare Cambiaso a Torino, interrompendo il prestito a Bologna con sei mesi d'anticipo; i due club però non hanno trovato la quadra e così Andrea è rimasto in rossoblù fino a fine stagione.- Ora la Juve se lo tiene stretto ma non è escluso che in futuro possa lasciare Torino e l'Italia. La Premier League è sempre attenta ai talenti italiani,. Il ct Spalletti lo studia in vista delle prossime convocazioni, la maglia dell'Italia passa dalle prestazioni con la Juve. Lì dove si è preso il posto da titolare anche grazie a tutti quei no in estate. E ora sono tutti pazzi di lui.