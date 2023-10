Andrea Cambiaso, difensore della Juventus e match-winner contro il Verona, ha parlato così a Sky Sport. "Ho segnato un gol importantissimo, sono molto contento. E' una vittoria che pesa perché siamo primi in classifica. Il cartellino giallo? E' stata l'ammonizione più bella della mia carriera. E' stata una serata un po' storta, abbiamo creato tantissime occasioni: siamo stati sfortunati sui due episodi in cui è intervenuto il VAR, ma l'importante era vincere. E' un successo che ci dà continuità e ci fa ben sperare per il futuro".