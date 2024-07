Juventus, c'è anche Adeyemi: l'idea di Giuntoli e il Dortmund fissa il prezzo

PRIMA SERVE VENDERE - E allora in questo gioco ad incastri in cui a fare la differenza sarà sempre l'impatto annuo a bilancio e il conto economico, prima di tutto e prima di poter piazzare l'affondo decisivo per uno o per l'altro, Giuntoli è chiamato a vendere e sì, anche e soprattutto nel reparto in cui oggi solo Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic (per assenza di offerte e costi) rappresentano due perni insostituibili. Federico Chiesa, bocciato da Motta, è oggi senza offerte che lo soddisfino ed è conteso fra Roma e Napoli che restano due idee economicamente a lui svantaggiose. Matias Soulé di corteggiamenti ne ha ricevuti parecchi invece, ma anche per lui offerte degne della valutazione da 30 milioni fatte dalla Juventus non si sono ancora viste all'orizzonte. In un gioco ad incastri che potrebbe far svoltare la stagione bianconera. C'è ancora tempo, ma non troppo.