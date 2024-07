Getty Images

Non solo il Milan, anche la Juventus su Adeyemi

43 minuti fa

Karim Adeyemi si sta guardando attorno in sede di calciomercato e, soltanto 2 anni dopo il suo passaggio dal Salisburgo al Borussia Dortmund per una cifra di 30 milioni di euro sta iniziando a pensare ad un futuro lontano dal Westfalen Stadion.



E dopo le voci che lo volevano fra gli obiettivi di mercato per l'attacco del Milan, che lo alternerebbe in un ruolo fra prima punta atipica ed alternativa sugli esterni, sta lentamente emergendo il suo profilo anche per la Juventus



Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati dei contatti tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e intermediari vicino all'entourage dell'attaccante classe 2002. Molto dipenderà dalle cessioni, ma c'è margine per intavolare una trattativa concreta.