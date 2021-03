Giorgioha parlato così a Sky Sport dopo il successo della sua Juve contro il Cagliari: "È sempre meglio vincere 3-0 e non prendere gol soprattutto per noi difensori, ma abbiamo reagito sul campo., continuare a dimostrare che vogliamo fare bene e che ci crediamo fino alla fine. Oggi era una tappa importante perché loro sono un ottima squadra, abbiamo meritato. Adesso abbiamo la partita con il Benevento e bisogna dare continuità che è la cosa che ci è mancata quest'anno. Ma se siamo uniti e giochiamo tutti insieme possiamo fare grandi cose".- "Con tutto il rispetto, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, una partita alla volta. Alla fine quando ci incontreremo alla penultima vedremo dove siamo arrivati. Non dobbiamo farci condizionare e pensare partita dopo partita, credo sia l'unica ricetta per fare bene da qui alla fine. Poi ripeto, alla penultima vedremo dove siamo arrivati"- "Queste sono cose che dite anche voi, da parte nostra abbiamo parlato dentro, è andato poi chi ha fatto molto bene quella partita, non è un momento in cui bisogna fare grandi chiacchiere. La nostra forza è sempre stata quella di rispondere sul campo, credo che oggi l'abbiamo fatto, Cristiano in primis e tutti gli altri perché abbiamo fatto una partita da Juve e di squadra, con i nostri pregi e i nostri difetti. Ma con questo ingrediente principale potremo finire bene. Vedremo da qui a metà maggio dove saremo".