Juve, Commisso toglie Nico Gonzalez dal mercato. Ma l'argentino vuole la Champions

34 minuti fa



L'accordo di massima trovato con i bianconeri potrebbe non bastare per vedere Nico Gonzalez vestire la maglia della Juventus. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha infatti deciso di togliere Nico Gonzalez dal mercato perché non vuole privarsi della sua stella e, come successo quando sul tavolo arrivarono le offerte di Leicester e Brentford, è sceso in campo in prima persona. A scriverlo stamani è il Corriere dello Sport. Tuttavia, alcuni aspetti andranno valutati con attenzione.



VOLONTA' - Al suo rientro dalle vacanze Nico Gonzalez aveva comunicato alla Fiorentina la sua intenzione di giocare la Champions League, in virtù degli interessamenti di Juventus e Atalanta. Dire no al Brentford fu più semplice per la società gigliata, adesso sarà necessario capire come reagirà l'ex Stoccarda dopo la marcia indietro nell'affare che avrebbe dovuto portarlo a Torino