Juve, frenata nella trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez? Commisso non vuole cederlo

Arrivano aggiornamenti a proposito della trattativa fra Juventus e Fiorentina per il trasferimento in bianconero di Nico Gonzalez. A darli è Radio Bruno, emittente molto vicina alle vicende gigliate. Fonti vicine al club fanno sapere che non ci sia ancora nessun accordo per il passaggio dell'argentino a Torino. Giuntoli non avrebbe trovato ancora la quadra con Pradè e la fumata bianca sarebbe ancora piuttosto lontana, nonostante le voci di un trasferimento per una cifra complessiva vicina ai trenta milioni di euro fossero piuttosto insistenti.



ROCCO SCENDE IN CAMPO - Secondo l'emittente, sarebbe sceso in campo in prima persona lo stesso patron gigliato. Rocco Commisso, infatti, non vorrebbe vendere Gonzalez e a questo punto servirà capire quanto effettivamente peserà la volontà del presidente nell affare che potrebbe aver subito adesso una brusca frenata.