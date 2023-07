Le parole del nuovo Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, sono state chiare: il mercato dei bianconeri in questa fase sarà concentrato sulle cessioni. Di quei giocatori, come Bonucci, Arthur e Zakaria, che non rientrano nel progetto, e anche dei giovani, che possono partire per fare esperienza. È il caso di Filippo Ranocchia, annunciato un paio di giorni fa dall'Empoli come nuovo rinforzo per il centrocampo. Ed è il caso di Tommaso Barbieri, terzino classe 2002 che Allegri aveva fatto esordire due anni fa e che nella scorsa stagione ha messo insieme quattro presenze tra Serie A e Champions League.



A PISA, MA... - Tante le squadre, soprattutto in Serie B, che si sono mosse per l'ex Novara. Modena, Spezia e non solo. Alla fine, il futuro immediato di Barbieri dovrebbe essere invece a Pisa: nelle ultime ore il club toscano ha trovato un accordo di massima con la Juve per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto, e controriscatto a favore dei bianconeri, di Barbieri. Futuro immediato, dicevamo, perché quest'ultima opzione garantisce alla Juve di avere il controllo sul futuro dell'esterno destro: se tra un anno alla Continassa vorranno, potranno riportarlo a casa. Con una stagione di esperienza in più nel curriculum.