Cristiano Ronaldo chiama, Real Madrid non risponde (ancora). Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il club del presidente Florentino Perez ha messo in stand-by il possibile ritorno dell'attaccante portoghese dalla Juventus.



Perché gli obiettivi principali in vista del prossimo mercato estivo sono altri: il norvegese Haaland (Borussia Dortmund) o il francese Mbappé (PSG).