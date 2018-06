Secondo La Gazzetta dello Sport, Mehdi Benatia è ai saluti con la Juventus. Serviranno circa 22 milioni per portarlo via: dall'Arsenal all'Olympique Marsiglia, lo vogliono in tanti e si è attivato anche il Borussia Dortmund, Mehdi deciderà dopo il Mondiale. Intanto, per sostituirlo i nomi principali sono quelli di Gimenez dell'Atlético (ma costa troppo) e Savic, anche lui dei rojiblancos, ex Fiorentina.

Ma la sorpresa - secondo La Gazzetta - può essere Alessio Romagnoli: "Non ha ancora firmato col Milan, la Juve lo apprezza e ci proverà". Difficilissimo, chiaro. Ma è 'vendetta' dopo il passaggio di Bonucci in rossonero un anno fa?