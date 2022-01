Sperava di potersi regalare uno tra Dusan Vlahovic e Alexander Isak per rinforzare l'attacco, che a breve potrebbe perdere pure Aubameyang, ma l'Arsenal rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano in questo mercato invernale. Secondo il Mirror, il club londinese proverà a fare un tentativo per lo juventino Alvaro Morata dopo il naufragio del suo passaggio al Barcellona. Un affare che rimane complicato anche per la volontà dell'Atletico Madrid, proprietario del cartellino, di cedere a titolo definitivo il nazionale spagnolo.