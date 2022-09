ci mette la faccia. Il terzino dellamanda un messaggio via Instagram alla vigilia dell'esordi in Champions League con il PSG: "Nella mia vita ho attraversato momenti difficili e ho sempre saputo che c'erano due vie d'uscita: cercare scuse o andare avanti assumendo le mie responsabilità e lavorando ancora di più. Io scelgo sempre la seconda opzione! Questo deve essere il nostro obiettivo durante questa stagione. Domani torna la Champions League e dobbiamo affrontarla con il massimo entusiasmo, tenendo in conto le difficoltà, ma accettando le nostre responsabilità. Siamo consapevoli che insieme, sommando le nostre forze, possiamo fare grandi cose! Forza Juve sempre!".