E ora chi sta fuori? Dopo oltre sei mesi di stop, Giorgio Chiellini è tornato a disposizione della Juve: dodici minuti per riassaggiare il campo contro il Brescia, titolare e in campo per 54' nella trasferta di Ferrara. Sarri ritrova il suo leader e capitano, ma ora deve fare i conti con le solite - e mai problematiche - questioni di abbondanza. Difficile, infatti, escludere uno tra lui, Bonucci e De Ligt.



PERFETTI - Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il rendimento dell'anno scorso, unito al numero di gol subiti dalla Juve in sua assenza, rendono complicata la rinuncia a Chiellini. Quest'ultimo ha saltato la sfida contro l'Inter per un problema all'adduttore: il risultato? De Ligt e Bonucci hanno giocato la miglior partita dell'anno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando come i due abbiano perfettamente arginato Lukaku e Lautaro Martinez. Allo Stadium, forse, è nata una coppia.



RAPPORTO - Un'amicizia nata anche fuori dal campo: i due, che comunicano in inglese, hanno rafforzato nel tempo il loro rapporto. Bonucci, etichettato da De Ligt come suo 'modello', ha aiutato l'olandese a prendere le misure del campionato e lo sta aiutando nel processo di apprendimento della lingua. Un nuovo muro bianconero, che da poco ha ritrovato uno dei mattoni principali: Giorgio Chiellini. E ora, cosa farà Sarri?