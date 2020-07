Parola d'ordine: abnegazione. Finale di stagione intenso per la Juventus, che si gioca i primi match point per lo scudetto e inizia a programmare la rimonta in Champions League contro il Lione. Tutto con Matthijs de Ligt, pronto a stringere i denti per gli obiettivi. Il difensore olandese gioca da novembre con un problema alla spalla destra: lussazione rimediata il giorno di Atalanta-Juve (23 novembre), ma l'ex Ajax ha giocato sopra al dolore fermandosi solo in Champions a dicembre.



OPERAZIONE - Ora De Ligt non vuole più fermarsi e Sarri non può permettersi di rinunciare a lui, con un Chiellini ancora in condizioni precarie, Demiral appena rientrato e Rugani non performante ad altissimi livelli. L'olandese sarà regolarmente in campo in questo rush finale tra campionato e Champions e solo a fine stagione, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla spalla e presentarsi al 100% ai blocchi di partenza della prossima stagione. Ma ora c'è da stringere i denti, De Ligt pronto a giocare ancora sopra il dolore per raggiungere gli obiettivi prefissi con la Juve.