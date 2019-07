Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha un progetto di ringiovanimento della rosa che passerà anche per l'acquisto di diversi calciatori di assoluta prospettiva. I nomi in questo senso, soprattutto per quello che riguarda il centrocampo, sono due: Nicolò Zaniolo della Roma, per il quale sarà fatto un tentativo già nelle prossime settimane, e Sandro Tonali del Brescia, grande sogno di mercato della prossima estate.