La Juventus ha fatto il punto sugli impegni in Nazionale dei bianconeri tramite il proprio sito ufficiale, in particolare mettendo in evidenza il "doppio derby" di ieri sera:



"Brillante vittoria esterna, 2-4, per l'Olanda di de Ligt (titolare) in casa della Germania di Emre Can, valida per le qualificazioni a Euro 2020.



Germania subito avanti con Gnabry, pareggio Orange con de Jong nella ripresa. Olanda che passa con un'autorete di Tah al 66', raggiunta da Kroos al 73'; allungo decisivo degli ospiti con Malen e Wijnaldum.



Niente da fare per la Polonia di Szczesny battuta 2-0 a Lubiana dalla Slovenia, reti di Struna e Sporar.



Spostandoci oltreoceano: pareggio 2-2 nell'altro derby bianconero, amichevole, fra Brasile e Colombia (titolari Alex Sandro e Cuadrado); doppietta di Muriel da una parte, reti di Casemiro e Neymar dall'altra.



Vince infine l'Uruguay di Bentancur: 1-2, sempre in amichevole e in trasferta, contro la Costa Rica".